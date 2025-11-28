En libertad e investigados los dos detenidos por el incendio en la Sagrada Familia de A Coruña

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6, en funciones de guardia, ha decretado la puesta en libertad, pero investigados por tres delitos a los dos detenidos por el incendio registrado el jueves en un edificio de A Coruña, en el que falleció una persona.

Otra está en estado grave, mientras que un menor fue ingresado también en un centro hospitalario, con una tercera persona atendida en un Punto de Atención Continuada (PAC).

Según informa Europa Press, los dos arrestados, tras el pase a disposición judicial, han quedado libres, aunque están siendo investigados por delitos de incendio, homicidio imprudente y lesiones. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) explican que el juzgado está a la espera de recibir los informes sobre las causas del incendio.

Las dos personas fueron arrestadas tras el suceso por un supuesto delito de homicidio imprudente ya que el fuego se produjo por la manipulación del cuadro eléctrico del edificio.

En concreto, se trata de un vecino, en cuya vivienda hubo un problema con la luz, que originó que se diera aviso a la otra persona arrestada, una persona que ejerce labores de electricista, aunque no está dado de alta en esta actividad, según han precisado fuentes próximas al caso.

El suceso, según la información del 112 Galicia, se produjo sobre las 17:45 horas del jueves en la calle San Isidoro, y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de la ciudad herculina que, una vez en el punto, encontraron las escaleras llenas de humo.

Procedieron entonces a sofocar las llamas y, durante los trabajos de ventilación, localizaron a dos personas inconscientes en el primer piso.

Los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 prestaron asistencia en el lugar, pero solo uno de los hombres pudo ser evacuado, en estado crítico, al Hospital Universitario de A Coruña, ya que el otro falleció. Los vecinos tuvieron que ser desalojados y realojados en hoteles o pasar la noche con allegados.