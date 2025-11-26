Una salida de vía esta madrugada en A Coruña provoca dos heridos, uno de ellos grave

Una salida de vía en Alfonso Molina esta noche, a las 23:30, ha obligado al equipo de atestados y a los bomberos a emplearse a fondo para minimizar las consecuencias del siniestro, que tuvo lugar al chocar contra una columna a la altura de San Cristóbal.

El vehículo, un SEAT Ibiza, sufrió daños de consideración, siendo necesaria la presencia de los bomberos para excarcelar a la copiloto, una mujer que fue trasladada al CHUAC en estado grave. Estaba bloqueada a consecuencia del impacto, impidiendo su salida.

El conductor, por su parte, también fue ingresado, aunque su estado no remite tanta gravedad.