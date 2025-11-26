Fallece en A Coruña la joven que sufrió un accidente anoche en Alfonso Molina

Lugar del accidente en Alfonso Molina tras el que ha fallecido una joven de 20 años. Eloy TP

La chica que resultó herida grave tras un accidente de tráfico que tuvo lugar en la noche del martes en la avenida Alfonso Molina ha fallecido este miércoles.

La joven, de 20 años, fue trasladada en estado grave y se encontraba ingresada en la UCI del CHUAC. El accidente se produjo sobre las 23:30 horas del martes, cuando el vehículo en el que viajaba la chica sufrió una salida de vía en la curva anterior a la altura del Coliseum.

La chica viajaba como copiloto junto al conductor, de 26 años, que también resultó herido aunque no con tanta gravedad. El turismo, un SEAT Ibiza, sufrió daños de consideración, siendo necesaria la presencia de los bomberos para excarcelar a la joven.