Desarticulado un grupo que robó en Oleiros (A Coruña) piezas de orfebrería valoradas en 225.000 euros

El Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con agentes de la Policía Nacional, ha desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en robos de alto nivel mediante butrones y lanza térmica. Una de las víctimas fue el responsable de una joyería de Oleiros en la que sustrajeron piezas valoradas en 225.000 euros.

La investigación, precisamente, comenzó tras el robo ocurrido el 8 de junio de 2025 en un taller de joyería de Oleiros. Los autores de los hechos accedieron al local mediante un butrón realizado en el tejado. Tras desconectar los sistemas de alarma del establecimiento, forzaron las cajas fuertes mediante lanzas térmicas y se llevaron 225.000 euros en piezas de orfebrería.



Apenas un mes después, se produjo otro robo con fuerza en una relojería de un centro comercial ubicado en la localidad madrileña de Alcobendas. En esta ocasión, accedieron al establecimiento forzando la cerradura de la puerta de entrada, no logrando sustraer nada.

El tercer robo se produjo el pasado 21 de agosto en una inmobiliaria de Málaga, en esta ocasión, los autores realizaron un butrón en el local contiguo y posteriormente violentaron el sistema de alarma, si bien, no llegaron a consumar el delito.

Un mismo grupo criminal

Los agentes determinaron que los tres hechos estaban relacionados y habían sido perpetrados por un mismo grupo especializado en robos con fuerza en empresas.

Elegían negocios dotados de cajas fuertes o cajas de caudales, a los que accedían tras violentar los sistemas de alarma, una vez en su interior, forzaban las mismas mediante lanza térmica o grupo oxicorte, apoderándose principalmente de dinero en efectivo y joyas.

En los desplazamientos, utilizaban vehículos sustraídos con matrículas dobladas, para dificultar la labor policial.

La operación conjunta culminó con la detención de cinco varones, cuatro en Madrid y uno en A Coruña, como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza y el registro de varios domicilios en la localidad de Oleiros (A Coruña), interviniendo más de 30.000 euros e incautando varios vehículos relacionados directamente con la actividad delictiva de los investigados