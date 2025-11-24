Los vecinos de Labañou, en A Coruña, encenderán mañana la Navidad en el Centro Comercial Los Rosales

El Centro Comercial Los Rosales de A Coruña encenderá este martes, 25 de noviembre, su alumbrado de Navidad tanto en su interior como en la fachada. El acto será a las 18:00 horas y los encargados de encenderlas serán los vecinos de los barrios de Labañou, San Roque de Afuera y Ciudad Escolar, a través de la asociación de vecinos AA.VV. de Labañou – Francisco Rodríguez Otero.

De esta manera, el centro comercial coruñés dará inicio a la campaña navideña de este 2025. Para la ocasión se dispondrá un stand delante del árbol de Navidad que preside el interior del establecimiento. Al evento asistirán la presidenta de la asociación Felisa Pérez y el director del centro comercial Juan Carlos Losada. Ambos estarán acompañados de otros miembros de la junta directiva y varios personajes navideños repartirán caramelos entre los asistentes acompañados de los primeros villancicos.

La Asociación de Vecinos Francisco Rodríguez Otero, que agrupa a los barrios de Labañou, San Roque y Ciudad Escolar, trabaja desde 1976 en la defensa de los intereses del vecindario y en la mejora de su calidad de vida. Su nombre homenajea a Francisco Rodríguez Otero, conocido como "o señor Paco", nacido en San Roque en 1898 y comerciante de una tienda de ultramarinos en la que siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban. La entidad reivindica así los valores de solidaridad y apoyo mutuo que él encarnaba y que forman parte de la memoria del barrio.

Programa de actividades

Después del encendido, se dará comienzo a toda una programación de eventos y actividades que tendrán lugar entre el 28 de noviembre y el 5 de enero de 2025, donde desarrollaremos 30 días de actividades con talleres navideños, magia, música, espectáculos y actividades para el público infantil.

Por supuesto que tampoco faltará la visita de Papá Noel, ni de alguno de los Reyes Magos acompañado de su paje real. Como colofón final, el viernes 26 de diciembre tendrá lugar por tercer año, el 'Fin de Año Infantil', para que los niños coruñeses despidan el año entre amistades.