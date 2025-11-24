Oleiros (A Coruña) celebra el 25N impulsando acciones educativas, comunitarias y de sensibilización

Un año más, el Concello de Oleiros lleva a cabo acciones de sensibilización en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, bajo el lema 'EN PÉ contra a violencia de xénero'.

Por este motivo, desde el mes de octubre y hasta diciembre continúa desarrollándose en los IES municipales el programa 'Repensando las masculinidades', una propuesta educativa que busca promover la reflexión crítica sobre los mandatos tradicionales asociados a la masculinidad, fomentar valores de cuidado, corresponsabilidad y empatía, y avanzar hacia relaciones más igualitarias entre la juventud oleirense. Se trata de un programa que se integra de manera estable en el trabajo municipal con la comunidad educativa, reforzando la prevención temprana de las violencias machistas.

Asimismo, entre el 13 y el 26 de noviembre, se están desarrollando en los CEIP municipales los Talleres Punto Violeta; una iniciativa que combina acciones de sensibilización en los recreos con la intervención en el aula. A través de estas actividades se trabajan conceptos clave como el buen trato, los límites personales, el consentimiento, la identificación de situaciones que no hacen sentir bien y los recursos a los que pueden acudir. Estos talleres contribuyen a fomentar desde edades tempranas la capacidad de detección y respuesta frente a situaciones de violencia.

Cartel de En pé Oleiros 25N Cedida

También desde este marco de trabajo comunitario, a partir del 24 de noviembre, los establecimientos comerciales, asociaciones y demás entidades del tejido empresarial y asociativo podrán solicitar y recoger el distintivo 'En pie contra la violencia de género' para visibilizar su rechazo hacia las violencias machistas. Este distintivo está disponible tanto en la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad (Rúa Camilo Díaz Baliño s/n) como en Villa Echeverry (Avda. Ernesto Che Guevara, 45).

La iniciativa busca promover la implicación directa del tejido social y económico del municipio, reforzando el mensaje colectivo de rechazo del machismo y apoyo a la igualdad. Además, también se puede solicitar la versión web del distintivo para incluir en páginas web y demás espacios online.

Además, a lo largo de la semana conmemorativa se procederá a la publicación y lectura del manifiesto por el 25N, elaborado como cada año desde el marco institucional y comunitario, reafirmando el papel de la ciudadanía como agente activo en la construcción de un Oleiros igualitario y libre de violencias. En los próximos días se difundirán, a través de los canales municipales, los detalles de las acciones programadas en el marco del 25N.

El propio 25 de noviembre, el Castillo de Santa Cruz se iluminará en color violeta, dando visibilidad a esta fecha fundamental y recordando simbólicamente el compromiso municipal con la erradicación de las violencias machistas.

Finalmente, el 29 de noviembre, el Concello de Oleiros participará en la XII Caminata 'As Mariñas dicen NO a la violencia de género', que este año tendrá lugar en el Concello de Betanzos, con salida a las 11:00 h desde la Plaza Hermanos García Naveira. Se trata de un acto comarcal que pone en valor el compromiso compartido de los ayuntamientos de As Mariñas en la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres.