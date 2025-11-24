A Coruña abre la última semana de noviembre con lluvias y unas temperaturas más de invierno

Una calle de A Coruña esta mañana, con lluvias. Quincemil.

A Coruña abre la última semana del mes de noviembre con lluvias, tal y como pronostica Meteogalicia en su parte diario.

El instituto gallego ha dejado una alta probabilidad de precipitaciones para la primera hora de este lunes, con porcentajes que superan el 80%. Con el avance del día, desciende al 55% y 50%, pero este factor se volverá a repetir el martes.

En cuanto a los cielos, la previsión es que se muestren con nubes y claros en general en los próximos días.

Las temperaturas serán normales para esta época del año, con descensos moderados que enviarán las mínimas a 11 grados y las máximas a 16.

La calidad del aire, según los parámetros registrados, se mantiene en un nivel favorable en general.