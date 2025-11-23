El nuevo barrio más joven de A Coruña: donde la media no pasa de los 40 y la mayoría de niños van en carrito

Adriana y su marido se mudaron a Xuxán cuando su calle todavía no tenía nombre. Eso fue hace apenas cinco años, en diciembre de 2020. Tenían 35 y 38 años y dos hijos que, como tantos otros en este barrio, ya nacieron aquí. Lo suyo fue, literalmente, criar a la primera generación de Xuxán.

Sin querer competir con Novo Mesoiro, Xuxán se ha convertido en los últimos años en el barrio más joven de A Coruña: cerca de 500 familias, la mayoría con bebés o niños muy pequeños. Aquí la media no pasa de los 40 y la mayoría de niños van en carrito.

En estos últimos siete años, el barrio ha crecido de una manera imparable. Aunque todavía están algo lejos de sentirse parte de la ciudad en cuanto a conexiones y servicios, el barrio poco a poco va llenando sus bajos. Su última apertura: una clínica veterinaria. Lo que falta: cafeterías. "Una frente al parque nos vendría fenomenal para tomar el café mientras controlamos a los niños", ríe una de las vecinas.

Adriana y su hija Aria P.M

No es mucho, pero son detalles que hacen ganar vida a este pequeño núcleo de las afueras de A Coruña. Pero antes que eso, lo que piden es algo mucho más básico: accesos "en condiciones" para entrar y —sobre todo— salir del barrio sin caer en la ratonera de Matogrande en hora punta. Así como un autobús que llegue hasta el barrio, ya que tienen que caminar casi un kilómetro para llegar a la parada más cercana que se encuentra fuera de Xuxán.

Y es que, hablando con un grupo de cinco familias de este barrio, nos damos cuenta de que lo que prometía convertirse en un barrio como Matogrande en cuanto a formato se está tornando por culpa de este tipo de problemas. Aunque entienden que es normal debido a la velocidad con la que crece el barrio, temen que sus problemas se junten con los proyectos que hay para Monte Mero.

Paco: el tercer niño nacido en el barrio

María Sierra, nombrada este mismo verano presidenta de la Asociación de Vecinos de Xuxán, fue de las primeras familias en mudarse. Se mudó embarazada con 44 años. Su hijo Paco es el tercer niño en nacer dentro de Xuxán.

En 2008 ella y su marido se lanzaron a la aventura. ¿Qué pasa? "Luego vino la crisis y una serie de acontecimientos que retrasaron la recepción del piso hasta 2019", cuenta.

A fecha del mes de septiembre de 2025, según datos municipales, se han construido 419 viviendas, otras 518 están en construcción, y para 434 hay licencias pedidas, otorgadas o se han cedido parcelas a otras administraciones, empresas o cooperativas. Son en total algo menos de 1.400 pisos.

Vivienda en construcción en Xuxán Enrique Romanos Tardío

Crecen en pisos y en comunidad

La historia de Xuxán —el antiguo Ofimático— es también la historia de quienes llegaron cuando todo era promesa. Como Eli, que buscó piso durante dos años hasta que alguien le habló de aquel proyecto de avenidas amplias, ventilación, luz y espacio entre edificios."Nos gustó que no ibas a tener al vecino pegado a la ventana. Era un planteamiento de barrio a largo plazo", cuenta.

Firmaron en 2017. Les entregaron el piso en 2021. El día de firmar en el notario, su bebé tenía cinco días. A muchos les pasó igual: dos, tres, cuatro años entre la firma y la mudanza. En algunos casos, incluso más.

Familias de Xuxán Enrique Romanos Tardío

Rubén, pionero del barrio y miembro de la cooperativa Cofuncovi que promovió uno de los primeros edificios, recuerda que su bloque se terminó en 2017… pero no pudieron escriturar hasta 2019 por retrasos en trámites urbanísticos.

"Mi mujer vino desde Llanes directamente al Ofimático, pero durante un tiempo tuvimos que vivir casi entre matorrales", cuenta. Siete años después tienen un niño de cuatro años. Aunque llegaron muy ilusionados, esperaba que los servicios llegaran mucho más rápido. Hoy lo piensa, e igual habría preferido otros barrios como O Temple u O Burgo.

"Lo más barato de A Coruña"

¿El motivo de mudarse a Xuxán? "El precio", "era lo más barato de A Coruña", responden todas las familias entrevistadas en este reportaje. En el caso de la familia de Cris, ella y su pareja se mudaron este mismo mes de septiembre: "Lo veíamos un barrio con mucho potencial".

Con un bebé de 10 meses se les presentó como una oportunidad de oro para criar a su familia. "Buscábamos algo parecido a Matogrande", cuentan. En ese sentido, a pesar de que coinciden en que parece que están algo lejos de convertirse en su barrio vecino, coinciden en que ven aquí un futuro muy prometedor.

Falta de transporte

Pablo, de 52 años, reconoce entre risas que "no cuadra para nada en el perfil joven" aunque sus hijos sí. De 20 y 26 tienen que caminar unos 15 minutos para coger el bus. "No nos llega el bus al barrio", asegura.

Barrio de Xuxán Enrique Romanos Tardío

La Asociación lleva solicitando ya antes de que se creara un servicio de transporte que satisfaga al barrio. ¿El problema? "Los accesos no permiten que pase por ahí un autobús. Son muy estrechos y además el carril bici solo lo dificulta más".

Colaboración Concello y Xunta

Al margen de los problemas que afectan al barrio a nivel de servicios, hay que reconocer el esfuerzo que hacen Concello y Xunta para levantar Xuxán.

El Concello de A Coruña ha concedido licencias para construir viviendas de alquiler social; por ejemplo, un bloque de 50 viviendas municipales fue aprobado recientemente. Mientras que la Xunta de Galicia está invirtiendo fuerte en vivienda pública en el barrio: destinará casi 14,8 millones de euros en 2026 para nuevas promociones protegidas.

Además, la Xunta ha iniciado la construcción de un edificio con 14 viviendas de promoción pública, con al menos un 40 % de ellas destinadas a menores de 36 años en alquiler asequible.