La ciudad de A Coruña esquiva de la alerta amarilla por lluvias: ¿Cómo vendrá el fin de semana?

La ciudad de A Coruña nos regalaba esta mañana un amanecer de los suyos: teñido de rosa y con una combinación de sol y nubes que evita que la luz resulte demasiado intensa.

A pesar de que la provincia prevé alerta amarilla por lluvias en casi toda su extensión a partir de esta noche, la ciudad herculina se libra de dicho aviso. Será una jornada que, aunque no quedará exenta de precipitaciones, nos brindará una tarde libre de chubascos.

De lo que no nos libramos es de la alerta amarilla por temporal costero. Los vientos empezarán a ser notables desde las 21:00 horas de este viernes. La Aemet estima que el aviso no finalizará hasta las 23:59 de la noche. Se esperan rachas de hasta 61 km/h, con fuerza 7.

En cuanto a las temperaturas, rondaremos entre los 18 grados de máxima y los 14 de mínima. Según MeteoGalicia, se trata de valores relativamente altos para las mínimas habituales en esta época del año.

De cara al fin de semana, volverán las precipitaciones, aunque de forma intermitente. Este sábado la ciudad se despertará entre lluvias, aunque con la esperanza de que remitan por la tarde, según la agencia meteorológica gallega. Las temperaturas no variarán mucho.

El domingo, pese a que las mínimas descenderán hasta los 12 grados, las precipitaciones se mantendrán durante toda la jornada, con previsión de que la situación se calme llegada la noche.