Los taxistas planean una movilización que bloqueará los accesos a A Coruña este jueves a las 10:00 horas

Los taxistas de A Coruña llevarán a cabo este jueves una movilización a partir de las 10:00 horas de la mañana desde la entrada de la ciudad en protesta por la presencia "ilegal" de los vehículos de transporte con conductor (VTC) operando en la ciudad y la falta de medidas por parte del Gobierno local.

La movilización convocada por un grupo independiente de taxistas consistirá en una marcha lenta desde la entrada de la ciudad, que complicará los accesos. El recorrido partirá desde el aparcamiento del Alcampo de Palavea a las 10:00 horas y transcurrirá por la avenida de A Pasaxe, la avenida del Ejército, Primo de Rivera, Linares Rivas, Juana de Vega, el paseo marítimo en dirección a la Torre de Hércules y finalizará en O Parrote.

El impacto de la protesta a lo largo de algunas de las principales vías de acceso no afectará únicamente a los vehículos particulares, sino que, lo más seguro, el transporte urbano y interurbano se verán alterados durante el transcurso del recorrido de los taxistas.