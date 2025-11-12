El presidente de Movea Galicia: "La competencia regulada hace mejores a los taxis y a los VTC"

Eduardo Martín, presidente de Movea Galicia, entre las imágenes de un taxi en A Coruña y un móvil con la aplicación de un servicio de VTC. Quincemil

Los taxis y los VTC (vehículos de transporte con conductor) están llamados a coexistir. Ya lo hacen. Unos y otros lo tienen asumido. Pero los primeros denuncian el intrusismo y la competencia desleal de los segundos por operar en las ciudades incumpliendo la ley autonómica del transporte urbano e interurbano de personas en vehículos de turismo.

Este es el origen del conflicto que este jueves moviliza a los taxistas de A Coruña -hace dos semanas lo hicieron en Santiago los profesionales de tres urbes gallegas- con una concentración y una marcha desde los accesos de la ciudad hasta el centro a partir de las 10:00 horas. Demandan que el Ayuntamiento regule de forma específica y clara la actividad de los VTC.

Mientras, este servicio puede circular en el municipio de A Coruña en las mismas condiciones que los taxis amparado por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que reconoce el derecho de los VTC a operar en igualdad con el taxi.

Quincemil conversa con Eduardo Martín, presidente en Galicia de Movea, la asociación nacional de empresas y operadores de VTC, para analizar el conflicto y el futuro de ambos servicios.

En esta polémica hay una ley, la gallega, que cede a los concellos la potestad de regular su actividad, pero no existe ninguna ley municipal. ¿Debe cambiar la ley autonómica para que quede garantizada la igualdad de trato que recoge el fallo del TSXG?

La igualdad de trato no solo la da el Superior, también proviene del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2023, que equipara los dos servicios. Aquí lo que existe es una dejación de funciones por parte de las administraciones porque el famoso decreto Ábalos de 2018 transfiere las competencias a las comunidades autónomas para regular las VTC.

Así que son ellas, en Galicia la Xunta, las que tienen que regular el servicio, no los concellos.

Son las que tienen que preocuparse. No somos un servicio de ahora, existimos desde hace casi 80 años. Se puede ver en esos taxis negros de las películas de Paco Martínez Soria, vehículos gran turismo que son la VTC de toda la vida, taxis de lujo contratados con antelación.

¿Cómo cree que debe regular la Xunta este sector?

Posiblemente la regulación de la Comunidad de Madrid sea la más conveniente y coherente porque ordena la actividad sin ceder competencias a municipios. Ha sido valiente al conceder el derecho a recorrer toda la área urbana, porque en el siglo XXI es absurdo diferenciar área urbana y área interurbana.

Hay una tremenda demanda insatisfecha de viajeros de taxi y de VTC, que comparten el enemigo común del vehículo privado. Nos llegan mandatos de Bruselas para reducir el coche privado en las zonas de bajas emisiones y sin embargo se pretende no dar alternativas a los ciudadanos para movilizarse por otros medios. En Madrid se ha conseguido reducir el uso del vehículo privado y aumentar la facturación del taxi.

Las asociaciones del taxi en A Coruña tienen contactos con la Xunta y el Concello para tratar de arreglar la situación. ¿Ustedes no participan en estas conversaciones?

No, y me llama mucho la atención. Es como si desarrollas una ley de aviación y llamas a Adif y a Renfe. ¿Qué dirían Aena y las aerolíneas?

Otros taxistas, por su parte, son los que convocan las concentraciones criticando a las administraciones.

Una demostración de fuerza para exhibir músculo. Es una coacción, una amenaza a las instituciones de secuestrar las ciudades, bloqueando la ciudad y molestando a los conductores. Y todo por querer imponer una regulación que va en contra de la historia de la VTC, de los intereses de los ciudadanos y de la jurisprudencia existente en España y en Europa.

¿Por qué les incomoda a los taxistas que las VTC hagan su propio servicio en las ciudades?

Se llamen VTC o tengan otro nombre, les preocupa que haya una alternativa a su monopolio y a su negocio de compraventa de licencias, especulativo y controlado por unas pocas familias. Es lo que pasa en A Coruña. Hay que tener altura de miras y poner en el centro de la ecuación al ciudadano.

¿Los ciudadanos quieren VTC?

Si no nos quisieran, no habría problema. Pero, sinceramente, no damos abasto para satisfacer la demanda creciente que tenemos en A Coruña y en Vigo. Los fines de semana no hacemos más que llevar a gente a restaurantes, a discotecas, a sus casas, dando una seguridad adicional a la circulación vial. El ciudadano tiene que ser libre para elegir el transporte que mejor se adapte a sus necesidades: el taxi, el VTC, su coche, el bus, ir andando.

Si la coexistencia entre servicios acaba regulándose con claridad, ¿será pacífica?

En las ciudades donde conviven, la experiencia es buena para unos y para otros. Al principio teníamos solo Telefónica pagando tarifas abusivas, luego llegaron Movistar, Vodafone, Orange, Digi... Lo que nosotros pretendemos también es democratizar el transporte de turismos de hasta nueve plazas. La competencia regulada hace mejores al taxi y a los VTC, que ven un elemento con el que compararse y el que luchar. Cada uno tiene que esforzarse para ser el elegido por el ciudadano, que es libre para elegir.

¿Esto qué supone? Vehículos más nuevos en el taxi, más limpios, más amabilidad, más disposición en las colas de las estaciones o el aeropuerto. Y facilitar más el transporte favorece la economía: más consumo, más turismo, más ocio, más restauración.