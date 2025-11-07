Continúa el miedo en el parque canino de Santa Margarita, en A Coruña: "Está destrozado e insalubre"

Los propietarios de los perros que frecuentan el parque canino de Santa Margarita, en A Coruña, denuncian una situación de inseguridad y abandono que, según explican, se prolonga desde hace más de un año. Aseguran haber sufrido amenazas, insultos e incluso escupitajos por parte de personas ajenas al recinto, que acceden al interior del canil por una de las puertas que da a la calle.

"Nos tiran palos a los perros, incluso a nosotros. Entran a drogarse, a tener sexo o a buscar pelea", relata Rosa, una de las usuarias habituales del espacio y dueña de un pastor alemán. Explica que, desde que el Concello amplió el recinto, esa puerta se ha convertido en un punto de entrada para individuos que utilizan el lugar con fines distintos al disfrute de los animales.

A esta situación de inseguridad se suma, denuncian, el estado lamentable de las instalaciones. "Hay condones tirados por el suelo, tangas, zapatillas, jeringuillas y restos de comida. Es totalmente insalubre", añade Rosa, que teme que los perros puedan enfermar o resultar heridos por alguno de los objetos abandonados.

Los usuarios critican también la falta de mantenimiento del entorno. "Hay gente durmiendo en el parque, colchones tirados, chapas de cerveza, cristales rotos, latas, carne, huesos… Nos encontramos de todo", asegura. Según explican, el deterioro comenzó después de la apertura de un camino en el parque y, desde entonces, los problemas no han dejado de crecer.

Frente a esta inseguridad y la falta de inacción por parte del Concello, los usuarios han tomado la decisión de abrir una cuenta de Instagram desde la que denuncian lo que está ocurriendo en el parque canil y que la situación llegue a oídos de más personas en la ciudad.

El parque canino de Santa Margarita fue inaugurado en 2008 y, en su momento, fue uno de los primeros espacios de este tipo en la ciudad. Ahora, los dueños de los animales reclaman al Concello una actuación urgente para devolver la seguridad y la limpieza al recinto. "Ya casi no vienen familias con niños porque hay trapicheos de droga y el ambiente es muy desagradable", lamenta Rosa.