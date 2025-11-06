Los pliegos del nuevo contrato para el autobús en A Coruña están "casi terminados"

Desde hace prácticamente un año, la concesión del servicio de transporte público de A Coruña está caducada. Para el nuevo contrato habrá que esperar previsiblemente a mayo del 2027, cuando se ponga en marcha un nuevo servicio que tendrá una duración de 15 años. Por el momento, el documento todavía no está finalizado, aunque la concelleira de Mobilidade, Noemí Díaz, afirmó este jueves durante el pleno que los pliegos están "case rematados" recordando la publicación del anuncio previo de la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

A falta de conocer detalles, el nuevo contrato contará con un mapa de líneas nuevo con el objetivo de "mellorar as conexións, reducir os tempos de desprazamento e facer un sistema máis eficiente".

La edil socialista admitió que las cifras de utilización del bus urbano —que para este año se espera que alcancen los 28 millones de usos y que el gobierno municipal califica de éxito— ponen también de manifiesto "os límites dunha concesión que foi redactada fai 40 anos".

A pregunta del BNG, con la que la portavoz Avia Veira criticó la "deterioración" del servicio como algo "insultante" tanto por los tiempos de espera en las frecuencias como por el hecho de que en horas puntas los autobuses vayan llenos dejando a gente en las paradas, Noemí Díaz defendió la "aposta polo transporte público" del gobierno municipal traducido en las bajadas de precios y las nuevas tarifas.

Respecto a la puesta en marcha de ese nuevo contrato, después de que el anterior caducase a finales del 2024, la concelleira admitió las dificultades para llevarlo a cabo debido al conflicto jurídico abierto con la concesionaria. Hace tan solo un par de semanas, la Compañía de Tranvías presentaba dos recursos contra el Concello por las tarifas de los años 2023 y 2024.

El BNG insta al gobierno de A Coruña para que sancione a los VTCs que realicen viajes en la ciudad

También en materia de movilidad, el BNG presentó una moción con la que insta al gobierno local a sancionar a las plataformas de VTCs que realicen viajes dentro del término municipal.

La propuesta llega en un momento de conflicto entre este sector y el taxi, con los últimos reclamando más regularización y vigilancia ante lo que consideran una competencia desleal. En esta misma línea, la nacionalista Avia Veira enumeró algunas de las desigualdades a las que hacen frente los taxistas como la necesidad de pasar una inspección municipal, tener una formación específica, el pago de tasas municipales, el límite de licencias o unos precios fijos en las tarifas entre otros que, en contraposición, los conductores de los VTCs no tienen que afrontar.

A nivel legal, no existe una normativa municipal, por el momento, que regule la circulación de este tipo de vehículos dentro de las ciudades. La normativa autonómica sí establece que solo podrán realizar viajes entre municipios, algo que desde el BNG afirman que no se está cumpliendo.

"Defendemos uns servizos públicos e que se cumpra a legalidade. Se precisamos máis licencias, estudémolo, pero non pode ser que a solución en esta cidade se incumpra a lei e o goberno local mire para outro lado", criticó Veira.

Desde el grupo del PP municipal, Susana Catalán recordó que hace dos meses que se aprobó la normativa de movilidad sostenible sin incluir en ella una regulación para este tipo de vehículos. "¿Por qué no regularon entonces los VTCs? ¿Por qué lo ven ahora injusto y hace dos meses no? Ya avisamos de que esa normativa saldría mal. Es una muestra del abandono institucional del gobierno local y sus socios la sector del taxi", denunció.

Ante la propuesta de los nacionalistas de formar a la Policía Local para que lleve a cabo este tipo de sanciones, los populares aseguraron que el problema está "en la falta de respaldo jurídico". Pese a esto y señalando a las obras de peatonalización, la falta de la concesión del autobús urbano y al carril bici, el PP votó a favor de la moción.

Por su parte, reivindicando su defensa del taxi, en el gobierno municipal aceptaron esta moción añadiendo una enmienda para apoyar la modernización del servicio de taxi.

En esta línea, la concelleira de Mobilidade, Noemí Díaz, señaló como responsable a la Xunta por otorgar permisos a estas plataformas y permitir un "crecemento incontrolado sen diálogo con concellos e sen planificación", antes de criticar que "agora pretenden que os concellos poñan orden neste caos".

El grupo socialista ve como "irresponsabilidade política" la forma de proceder de la Xunta, que deja en manos de los gobiernos locales la regularización, lo que podría dar lugar a "313 ordenanzas diferentes". Por eso, A Coruña se ha sumado a Vigo y Santiago para pedir que el Ejecutivo gallego no autorice nuevas licencias de VTC sin realizar un estudio previo del sector.