Pasajeros del vuelo A Coruña-Barcelona suman ya diez horas de retraso: "Muchos llevamos aquí desde las 7:30"

Los pasajeros del vuelo de Vueling con destino a Barcelona llevan más de diez horas atrapados en el Aeropuerto de A Coruña. Están esperando a que despegue el avión que debía haber salido a las 09:10 horas de este miércoles, pero que finalmente no lo hizo. Todo por culpa del impacto de una bandada de pájaros durante el aterrizaje en la terminal gallega esta misma mañana.

Aunque la aeronave consiguió tomar tierra sin problemas, uno de los animales quedó introducido en un motor, lo que obligó a una revisión técnica y provocó que el vuelo de vuelta se retrasara inicialmente hasta las 13:03 horas. Sin embargo, la falta de personal técnico capaz de solucionar la incidencia ha provocado todo un carrusel de horarios fallidos.

La salida se pospuso a las 16:20, y posteriormente se comunicaron nuevas previsiones para las 18:50. Pero ninguna de ellas llegó a cumplirse. A las 19:00 horas, los pasajeros seguían esperando. "Ahora dicen que saldremos a las 19:30", comenta una usuaria.

"Una auténtica vergüenza"

Las personas afectadas denuncian una falta total de información y de personal por parte de la compañía. Uno de los pasajeros explica que solo había "un técnico de Airbus para los tres aeropuertos gallegos", que durante la mañana tuvo que atender incidencias en A Coruña, Santiago y Vigo. Según su relato, en vez de comunicar la situación real, "se fueron inventando excusas hasta que finalmente llegó al mediodía". Tras revisar el motor, determinó que el avión no podía volar en esas condiciones.

La pantalla de información del vuelo sigue marcando las 9:00 horas de la mañana

"Hay gente que tenía escalas, ha perdido vuelos, alojamientos. Algunos han preguntado si, habiendo previsión de tanto retraso, podían derivarlos a Santiago o Vigo. Solo silencio y pocas explicaciones", lamenta este viajero, que asegura que incluso en un primer momento la aerolínea se negó a pagar la comida, aunque finalmente accedió "ante la presión de los pasajeros que vamos con la ley en la mano. Es una auténtica vergüenza", zanja.

Conexiones perdidas y ninguna alternativa

Otra usuaria explica que lleva en el aeropuerto "desde las 7:30 de la mañana", ya que su vuelo debía salir inicialmente a las 11:10. Ha visto pasar previsiones de salida para las 13:00, 14:00, 15:10, 16:20 o 18:50, sin que ninguna se materializara. Tenía una conexión con Estambul y, afirma, "no me están dando solución".

“Vueling dice que no tiene trabajadores aquí para darnos información, y AENA solo nos ha dado un teléfono de pago en el que nadie contesta”, denuncia.

A las 16:00, les comunicaron que el avión finalmente no podía volar. Después les aseguraron que llegaría otro aparato a las 19:30, pero los pasajeros aseguran que llevan oyendo lo mismo durante todo el día.

Mientras tanto, continúan esperando en la terminal, agotados, sin respuestas y sin saber cuándo podrán volar.