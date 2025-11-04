María Rivas será la nueva directora del Plan Estratéxico Coruña 2025-2030. Después de abandonar el cargo de subdelegada del Gobierno y sumarse al gobierno municipal de la mano de Inés Rey, la exsubdelegada ya tiene nueva función dentro del Concello de A Coruña. La alcaldesa ha confiado en Rivas para ponerla al frente de una de las iniciativas de mayor relevancia para el futuro de la ciudad.

Aunque todavía no se sabe en qué consistirá exactamente el puesto que ocupará la nueva dirigente, fuentes municipales han confirmado a Quincemil que mañana se llevará a la Xunta de Goberno Local la designación del nuevo cargo, con todo lo que ello implica.

Conviene recordar que este puesto había sido asignado inicialmente a la exsecretaria de Estado Isabel Pardo de Vera, pero renunció a los pocos meses tras relacionarla con el fondo Ginkgo Advisor, encargado de la regeneración de As Xubias.

Pardo de Vera reconoció en su renuncia que colaboraba con Ginkgo en el proyecto de regeneración urbana de la Fábrica de Gas de Oviedo. Meses antes, el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, había defendido que esta colaboración era “perfectamente compatible” con el desarrollo del plan estratégico de A Coruña, al no requerir de ella una dedicación municipal a tiempo completo.

Del plan 2025-2030 no se ha desvelado demasiado por el momento, aunque la estrategia de ciudad para los próximos años se centra en proyectos vinculados con la vivienda, la movilidad, la tecnología y la transformación de espacios públicos, entre ellos la propia regeneración de As Xubias.

El puesto de la también expresidenta de Adif había quedado vacío desde entonces. Hasta este miércoles, cuando se aprobará en la Xunta de Goberno Local la designación de María Rivas como nueva directora del Plan Estratéxico Coruña 2025-2030.