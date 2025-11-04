Un incendio nocturno en A Coruña en una vivienda de Os Mallos moviliza a los bomberos

Los bomberos de A Coruña acudieron la pasada noche a extinguir un incendio que se produjo en una vivienda situada en el barrio de Os Mallos y que se saldó sin heridos.

El fuego se produjo pasadas las 23:29 horas del lunes y afectó a una vivienda en la calle Noia. Según recogen los bomberos en su informe, el incendio se produjo en la cocina, afectando a la campana extractora y a los muebles colindantes.

Para sofocar las llamas, se desplazaron tres vehículos desde el parque de A Grela. A su llegada, consiguieron sofocar el fuego y procedieron a ventilar tanto el cañón de escaleras como la vivienda afectada. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. También formó parte del dispositivo la Policía Local.