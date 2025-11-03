El ramal de acceso de San Cristóbal con Alfonso Molina en A Coruña no volverá a cortarse esta semana

Imagen de la salida de San Cristóbal, que permaneció cortada desde el martes hasta el viernes de la semana pasada DGT.

La semana pasada, el corte de la salida de San Cristóbal de la AC-11 en A Coruña provocó grandes retenciones de tráfico de martes a jueves debido a las obras de remodelación de la avenida de Alfonso Molina. Inicialmente, estaba previsto que a partir de este martes se volviese a cerrar este tramo durante tres jornadas más; sin embargo, finalmente no se realizará el cierre, ya que los operarios finalizaron las obras antes de tiempo.

Así lo confirmó este lunes por la mañana el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, durante un acto. "El Gobierno trabaja para que la obra de Alfonso Molina afecte lo menos posible a los ciudadanos", señaló.

A lo que añadió, que las actuaciones realizadas la pasada semana permitieron finalizar las obras en ese ramal de acceso a la avenida. "Los cortes previstos para esta semana no se van a realizar porque los operarios terminaron las obras antes de tiempo", explicó Abalde, quien insistió en la complejidad de establecer plazos para la ejecución de obras públicas.

De hecho, el subdelegado confirmó que "en breve" habrá una reunión entre Gobierno, Concello y la administración de la empresa con el objetivo de poner sobre la mesa un plazo realista de la realización de la obra. "Lo importante es que se está reformando Alfonso Molina. Es una ambición por parte de la ciudad de A Coruña y creo que el Gobierno hizo el esfuerzo de poner los presupuestos y de licitar