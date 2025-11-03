A Coruña comienza la semana con un respiro antes de varios días pasados por agua

El primer lunes del mes de noviembre comienza en A Coruña con una jornada de sol y temperaturas frescas, con la comunidad todavía bajo influencia anticiclónica.

No será hasta las últimas horas de la tarde cuando un nuevo frente se haga notar. Hacia las 21:00 horas, los cielos se irán cubriendo para dar paso a una noche de chubascos que anticipa una semana pasada por agua.

Para este lunes, los termómetros se moverán entre los 12 y los 20 grados, en un día con ráfagas de viento débiles que no dejarán sensación de frío.

Alerta amarilla el martes

El tiempo cambiará de cara al martes, A Coruña pasará una jornada bajo alerta amarilla por mar de viento con ráfagas de fuerza 7 y también por olas, que podrán alcanzar los 5 metros. Además, el viento no dará tregua, con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

Será, además, un día de lluvia con cielos nublados y temperaturas de 15 grados de mínima y 19 de máxima. La semana continuará con valores similares y una probabilidad de lluvia en aumento con el viernes como jornada más lluviosa.