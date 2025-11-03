Ofrecido por:
A Coruña comienza la semana con un respiro antes de varios días pasados por agua
El sol asomará en el primer lunes de noviembre
El primer lunes del mes de noviembre comienza en A Coruña con una jornada de sol y temperaturas frescas, con la comunidad todavía bajo influencia anticiclónica.
No será hasta las últimas horas de la tarde cuando un nuevo frente se haga notar. Hacia las 21:00 horas, los cielos se irán cubriendo para dar paso a una noche de chubascos que anticipa una semana pasada por agua.
Para este lunes, los termómetros se moverán entre los 12 y los 20 grados, en un día con ráfagas de viento débiles que no dejarán sensación de frío.
Alerta amarilla el martes
El tiempo cambiará de cara al martes, A Coruña pasará una jornada bajo alerta amarilla por mar de viento con ráfagas de fuerza 7 y también por olas, que podrán alcanzar los 5 metros. Además, el viento no dará tregua, con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.
Será, además, un día de lluvia con cielos nublados y temperaturas de 15 grados de mínima y 19 de máxima. La semana continuará con valores similares y una probabilidad de lluvia en aumento con el viernes como jornada más lluviosa.