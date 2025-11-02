La original decoración del escaparate del Chispas, en A Coruña, por el Halloween levanta pasiones

En el Chispas, en A Coruña, no ha hecho falta preguntar si preferían truco o trato. Sus responsables han aprovechado la celebración del Halloween, una tradición que ha ido consolidándose con el paso de los años en España, para decorar el escaparate principal del conocido negocio con motivos de esta fiesta.

Así, durante todo el fin de semana se han visto colocados diferentes maniquís, algunos con partes del cuerpo quitadas como si fuesen mutilados, con detalles de este festejo.

La decoración no ha escatimado ningún detalle, al simular incluso la sangre con productos de color rojo.

Diferentes coruñeses han aprovechado para hacerse fotos delante del escaparate, o bien para contemplarlo, sorprendidos por el nivel decorativo alcanzado.