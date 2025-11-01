A Coruña recuerda a sus fallecidos en el día de Todos los Santos

El día de Todos los Santos ha servido para que los ciudadanos de A Coruña rindan tributo, visiten o simplemente tengan un recuerdo de sus fallecidos.

Un gran número de coruñeses han visitado los diferentes camposantos de la ciudad para acompañar a sus fallecidos en esta festividad.

Así, con las líneas de buses con un número mayor de usuarios y con la Policía Local regulando el tráfico en lugares como San Amaro, diferentes personas se han acercado a lo largo de la mañana para limpiar los nichos y las tumbas de sus fallecidos, cambiar el agua o poner flores nuevas, o simplemente tener un recuerdo de sus familiares, amigos o allegados.

"Toca cumplir, me acuerdo todo el año pero en días como hoy no puedo evitar acercarme", explicó Juan Villares, una de las personas que acudió a San Amaro esta mañana, a pregunta de Quincemil.

Sin incidencias reseñables

La jornada se ha saldado en los cementerios sin incidencias reseñables. Los servicios médicos tuvieron que acudir a media mañana a San Amaro para atender a una señora, a requerimiento de los empleados del lugar santo y tras petición de sus acompañantes. No se han registrado mayores incidencias, ni de tráfico ni personales.

Homenaje a Juana de Vega, Víctor López Seoane y Luis Huici

El ayuntamiento organizó esta mañana la tradicional ofrenda floral. En esta ocasión, se rindió homenaje a Juana de Vega, Víctor López Seoane y Luis Huici en sus lugares de descanso, además de la Cruz de los Olvidados y el monumento a los Mártires por la Libertad, en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil.