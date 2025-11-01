El cielo de A Coruña, despejado para festejar el día de Todos los Santos

Una calle de A Coruña esta mañana. Quincemil.

A Coruña abre el día de Todos los Santos con un tiempo que acompaña para los planes de este festivo tan marcado en la agenda.

De esta forma, Meteogalicia pronostica para la jornada de hoy unos cielos con nubes y claros, que ocasionalmente se tornarán en poco nublados o despejados.

Con respecto a las precipitaciones, las probabilidades son del 35% en la franja de tarde, pudiendo caer algunas gotas en ese período.

Las temperaturas seguirán en moderado descenso, con valores normales para este período del año. La máxima será de 20 grados y la mínima de 12 grados.

La calidad de aire, por su parte, se mantiene en un nivel favorable en general.