Calendario laboral de A Coruña y su área 2026: días festivos y puentes

Ayuntamiento de A Coruña en la Plaza de María Pita Shutterstock

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la resolución de los festivos en Galicia para el año 2026, señalando cuáles serán los locales de cada ciudad y municipios, así como los autonómicos para todos los territorios de la comunidad. Son 14 los festivos totales a disfrutar en 2026, siendo 9 los nacionales, 3 los autonómicos y 2 los locales por ayuntamiento.

En la ciudad de A Coruña se establecen los dos festivos locales dependiendo de los días que la Xunta de Galicia establezca como no laborables para toda la comunidad. Así es como queda el calendario de festivos y puentes en A Coruña y el resto de municipios de su comarca y alrededores.

Festivos locales en A Coruña

Los festivos que ha elegido la ciudad de A Coruña para este 2026 son diferentes a los del año pasado. Dado que San Juan es festivo autonómico en 2026, el Ayuntamiento de A Coruña lo sustituye por el Día del Rosario, sumándose este al tradicional Martes de Carnaval.

Martes de Carnaval : 17 de febrero

: 17 de febrero Día del Rosario: 7 de octubre, miércoles

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como cada año, Galicia cuenta con tres festivos autonómicos, dejando dos a las entidades locales y contando con nueve nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Día de Reyes : 6 de enero, martes

: 6 de enero, martes Jueves Santo : 17 de abril, jueves

: 17 de abril, jueves Viernes Santo : 18 de abril, viernes

: 18 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los puentes de A Coruña en 2026

Con esta configuración de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de A Coruña en el año 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente en Carnavales : el martes de carnaval (17 de febrero) es festivo

Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 17 de abril hasta el domingo 20

: puente desde el festivo jueves 17 de abril hasta el domingo 20 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Posible puente del Rosario : el 7 de octubre es miércoles

: el 7 de octubre es miércoles Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Otros festivos de la provincia de A Coruña en 2026

Estos son los festivos locales en las principales comarcas de la provincia de A Coruña:

Comarca de A Coruña

Abegondo : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 29 de junio, San Pedro

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 29 de junio, San Pedro Arteixo : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 16 de septiembre, Santa Eufemia

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 16 de septiembre, Santa Eufemia Bergondo : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Bergondo

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Bergondo Cambre : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Cambre

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Cambre Carral : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, Virgen del Socorro

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, Virgen del Socorro Culleredo : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua Oleiros : 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua

: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua Sada: 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 18 de agosto, fiesta local de Sada

Comarca de Bergantiños

A Laracha : 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 8 de septiembre, Virgen de los Milagros de Caión

: 17 de febrero, Martes de Carnaval Carballo : 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 25 de junio, fiestas patronales de San Juan Bautista

: 17 de febrero, Martes de Carnaval Coristanco: 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 10 de agosto, San Lourenzo da Agualada

Comarca de Betanzos

Betanzos : 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 18 de agosto, Os Caneiros

: 17 de febrero, Martes de Carnaval Coirós : 7 de enero, San Xulián; 17 de febrero, Martes de Carnaval

: 7 de enero, San Xulián; 17 de febrero, Martes de Carnaval Oza -Cesuras : 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 15 de mayo, día de San Isidro

: 17 de febrero, Martes de Carnaval Miño: 17 de febrero, Martes de Carnaval ; 5 de agosto, Virxe das Neves

Comarca de Ordes