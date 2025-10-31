Ofrecido por:
Calendario laboral de A Coruña y su área 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de la ciudad de A Coruña en el año 2026
El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la resolución de los festivos en Galicia para el año 2026, señalando cuáles serán los locales de cada ciudad y municipios, así como los autonómicos para todos los territorios de la comunidad. Son 14 los festivos totales a disfrutar en 2026, siendo 9 los nacionales, 3 los autonómicos y 2 los locales por ayuntamiento.
En la ciudad de A Coruña se establecen los dos festivos locales dependiendo de los días que la Xunta de Galicia establezca como no laborables para toda la comunidad. Así es como queda el calendario de festivos y puentes en A Coruña y el resto de municipios de su comarca y alrededores.
Festivos locales en A Coruña
Los festivos que ha elegido la ciudad de A Coruña para este 2026 son diferentes a los del año pasado. Dado que San Juan es festivo autonómico en 2026, el Ayuntamiento de A Coruña lo sustituye por el Día del Rosario, sumándose este al tradicional Martes de Carnaval.
- Martes de Carnaval: 17 de febrero
- Día del Rosario: 7 de octubre, miércoles
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Como cada año, Galicia cuenta con tres festivos autonómicos, dejando dos a las entidades locales y contando con nueve nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes a los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Día de Reyes: 6 de enero, martes
- Jueves Santo: 17 de abril, jueves
- Viernes Santo: 18 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los puentes de A Coruña en 2026
Con esta configuración de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de A Coruña en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente en Carnavales: el martes de carnaval (17 de febrero) es festivo
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 17 de abril hasta el domingo 20
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Posible puente del Rosario: el 7 de octubre es miércoles
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la provincia de A Coruña en 2026
Estos son los festivos locales en las principales comarcas de la provincia de A Coruña:
Comarca de A Coruña
- Abegondo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 29 de junio, San Pedro
- Arteixo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 16 de septiembre, Santa Eufemia
- Bergondo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Bergondo
- Cambre: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Cambre
- Carral: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, Virgen del Socorro
- Culleredo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua
- Oleiros: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua
- Sada: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 18 de agosto, fiesta local de Sada
Comarca de Bergantiños
- A Laracha: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, Virgen de los Milagros de Caión
- Carballo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 25 de junio, fiestas patronales de San Juan Bautista
- Coristanco: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 10 de agosto, San Lourenzo da Agualada
Comarca de Betanzos
- Betanzos: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 18 de agosto, Os Caneiros
- Coirós: 7 de enero, San Xulián; 17 de febrero, Martes de Carnaval
- Oza-Cesuras: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 15 de mayo, día de San Isidro
- Miño: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 5 de agosto, Virxe das Neves
Comarca de Ordes
- Cerceda: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 23 de junio, día da Cachela