El barrio de O Birloque, en A Coruña, acoge la primera charla de prevención de incendios en el hogar Cedida

El Concello y la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana (FAVA) iniciaron este jueves las charlas formativas sobre prevención de incendios en el hogar.

El primero de los encuentros tuvo lugar en el centro cívico de O Birloque y contó con la presencia de la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz. "Desde el Gobierno local buscamos que los vecinos y vecinas de la ciudad tengan toda la información necesaria para hacer frente a cualquier tipo de incidente en el hogar, apoyando acciones didácticas de la mano de especialistas", indicó Paz.

Durante la charla, personal municipal del área de Seguridad Ciudadana trasladó recomendaciones para la prevención de incendios en las viviendas y explicó cómo actuar de manera adecuada en el caso de emergencia. Además, la presentación incluyó vídeos explicativos y hubo un espacio para que las personas asistentes resolvieran todas sus dudas.

El próximo encuentro se celebrará el miércoles 19 de noviembre a las 18:30 horas en el Centro Cívico de los Mallos. El viernes 12 de diciembre, a las 18:30 horas, será el turno del coloquio en el Centro Cívico de San Diego.