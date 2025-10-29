Inaugurada la nueva plataforma de baño de O Parrote de A Coruña: así es la estructura flotante

Ni la lluvia intensa ni el cielo gris han impedido este miércoles la llegada de los primeros bañistas a la nueva plataforma de O Parrote. Mientras las autoridades presentaban oficialmente el espacio, a pocos metros unos valientes se daban un chapuzón donde siempre lo han hecho: en el paseo marítimo. La diferencia es que, a partir de ahora, ya no tendrán que ocupar la calzada para lanzarse al agua. La ciudad cuenta por fin con una infraestructura específica para disfrutar del mar en pleno corazón de A Coruña.

Es lo más cerca que ha estado nunca la ciudad de recuperar la playa que un día ocupó el hoy Hotel Finisterre. Cuando aquel arenal desapareció, los baños continuaron: muchos socios de La Solana seguían saliendo para sumergirse en el Atlántico antes de tomar el sol.

Hubo un tiempo en el que se prohibió el baño en la zona, pero la demanda ciudadana obligó a devolver ese pequeño ritual diario. La creciente afluencia de bañistas llevó incluso al Concello a implantar un servicio de socorrismo para controlar el espacio. Fue entonces, en 2023, cuando comenzó a gestarse la idea de una plataforma.

La Xunta, la Autoridad Portuaria y el Concello firmaron un acuerdo para levantar una estructura flotante que ofreciese a los bañistas un entorno seguro y acondicionado. Las obras se adjudicaron en enero de 2025, con un plazo de ejecución de ocho meses. En febrero ya se veían las primeras máquinas trabajando en O Parrote y, hoy, 29 de octubre de 2025, la plataforma queda inaugurada oficialmente. En el acto participaron la conselleira de Vivenda e Planificación de Estruturas, María Martínez Allegue, el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández.

La inversión total asciende a 3.102.465 euros: la Xunta aporta el 93% y la Autoridad Portuaria, el 7%. Así quedó señalado en el acto celebrado frente a la instalación, que pretende convertirse en un nuevo punto de encuentro para la ciudadanía. Aunque el cartel de acceso indique que se trata de un espacio destinado a actividades náuticas y deportivas, su función principal será la de ofrecer un lugar de baño seguro en pleno centro.

La plataforma dispone de dos piscinas: una abierta al mar y otra cerrada. Incluye además una grada de hormigón de 110 metros cuadrados y una barandilla perimetral que permitirá descansar frente al Atlántico.

¿Cómo es su estructura?

Las plataformas llevan instaladas desde el verano en las aguas de O Parrote y fijadas en su posición definitiva. A comienzos de agosto llegaban los pantalanes que conforman la estructura, elaborados en hormigón armado y prefabricados por la empresa adjudicataria, López Cao, en Malpica.

La instalación cuenta con unas gradas de más de 150 metros desde las que presenciar diferentes actividades náuticas, así como con una rampa de bajada destinada a embarcaciones, una plataforma para un edificio de usos múltiples y un pantalán que será la base de unas zonas de baño.

También, se suman dos piscinas, una cerrada y otra abierta al mar, además de una rampa de acceso. Toda la construcción dispone de accesos para personas con problemas de movilidad. Además, ninguna de las instalaciones interferirá con la zona de marisqueo.

El entorno de la plataforma flotante contará con un edificio de usos múltiples cuya construcción ha sido licitada por la Autoridad Portuaria con un presupuesto de 457.000 euros. La estructura tendrá un pañol para la custodia de pequeñas embarcaciones, almacén, vestuarios, aseos y un ambigú con una terraza orientada al mar.