Nuevo accidente en Alfonso Molina, en A Coruña, con un autobús implicado

En la tarde de este miércoles se ha vuelto a registrar un accidente de tráfico en la avenida Alfonso Molina de A Coruña. En esta ocasión se vio implicado un autobús y un turismo en una colisión por alcance que resultó en una persona herida que tuvo que ser trasladada.

De acuerdo con la información de Emergencias, el suceso se produjo sobre las 17:39 horas en la AC-11 a la altura de Elviña, cerca de la Seat. Hasta el lugar se trasladó el 061, la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico y los bomberos de A Coruña.

Pese a que el accidente obstaculizó la circulación por el carril izquierdo, desde la sala de pantallas afirman que el tráfico no se vio muy afectado y no se llegó a generar un atasco en la entrada de la ciudad.

Esta misma mañana se produjo otro accidente en Alfonso Molina en el que una persona resultó herida grave y tuvo que ser excarcelada al quedar atrapada después de un choque entre su turismo y un camión de transporte de vehículos.

Atascos

Paralelamente, la circulación sí se ha visto colapsada en el ramal que conecta San Cristóbal y la AC-11, en Matogrande, en este caso debido a las obras de la avenida Alfonso Molina que comenzaron este martes y se extenderán hasta el jueves.

Actualmente varios vehículos que circulan desde Agrela dirección salida tienen que continuar por la rotonda de Matogrande para llegar al túnel que conecta con la avneida de A Pasaxe. Esta rotonda también está saturada debido al tráfico procedente de la avenida Salvador de Madariaga, la ronda de Camilo José Cela y Matogrande.

La circulación se volverá a ver afectada previsiblemente el próximo martes, 4 de noviembre, cuando se retomen las actuaciones hasta el viernes 7.