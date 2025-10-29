Ofrecido por:
Cuatro Caminos, en A Coruña, tendrá un parque infantil renovado el próximo mes de febrero
Las obras de mejora han dado comienzo este miércoles con un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto de 130.000 euros
El barrio de Cuatro Caminos podrá disfrutar de un parque infantil renovado el próximo mes de febrero. Las obras han dado comienzo este miércoles en el entorno ubicado entre las calles Puga y Parga y Alexandre Bóveda. Con un presupuesto de 130.000 euros, las actuaciones tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.
La intervención permitirá renovar los equipamientos, reforzar su funcionalidad y adaptarlos a necesidades actuales. En la zona de juegos habrá un nuevo suelo de caucho y nuevo mobiliario urbano, además de mesas para jugar al ajedrez. También se actuará en las zonas verdes con plantación de césped sobre base vegetal enriquecida, más árboles y una red de riego más eficiente.
La concelleira de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz, añadió que "a actuación permitirá mellorar tamén as zonas de paso e integrar mellor o recinto no seu entorno". En este sentido, se cambiará el cierre perimetral por un vallado de madera.