Un autobús averiado en A Coruña obliga a desviar el tráfico en la calle San Andrés

El servicio de mantenimiento arreglando la avería de un autobús urbano en San Andrés este miércoles. Quincemil

Un autobús urbano ha sufrido este miércoles una avería mientras circulaba por la céntrica calle de San Andrés. El suceso se produjo en torno a las 13:35 horas y hasta el lugar se ha desplazado un equipo técnico del servicio de mantenimiento para la reparación, que todavía no se ha solucionado y parece estar relacionada con problemas en una de las ruedas del vehículo.

En el lugar, a la altura del número 113 en Santa Catalina sentido Panaderas, hay también una patrulla de la Policía Local que se encuentra desviando el tráfico por un paso alternativo.

Pese a la hora a la que tuvo lugar la avería, cercana al mediodía, fuentes policiales aseguran que no se han producido atascos ni congestiones en el tráfico de la zona.

Desde Tranvías explican que se ha sustituido este autobús, que circulaba por la línea 6, por otro para que el servicio de la línea no se vea afectado.