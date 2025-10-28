El nuevo gobierno de Carral (A Coruña) contará con cuatro grandes áreas

El nuevo gobierno de Carral, en A Coruña, encabezado por el alcalde, José Luis Fernández Mouriño, ha distribuido sus competencias en cuatro grandes áreas, que serán cuatro áreas asumidas por los cuatro concejales del ejecutivo.

El regidor avanza que se trabajará siguiendo una hoja de ruta clara: "Traballaremos para que Carral saia da parálise na que levaba anos sumido e para resolver demandas históricas para o noso municipio, como é a aprobación do PXOM, a ampliación do polígono dos Capelos e o arranxo da depuradora do Quenllo, entre outras".

Con el fin de lograr estos objetivos, el regidor ha distribuido las áreas de gobierno de la siguiente manera: Urbanismo, Infraestruturas, Medio Ambiente, Mobilidade, Deportes e Xuventude, que estarán bajo el mando de Óscar Bodelo Gómez (2.º teniente de alcalde); Obras e Servizos, a cargo de Carlos Barbeito Rey (4.º teniente de alcalde); Sanidade, Educación e Emprego, que dirigirá Cristina Casal Diz (3.ª teniente de alcalde); y Cultura, Turismo e Comercio, bajo la responsabilidad de Isabel López Pérez (1.ª teniente de alcalde).

Durante su investidura, el primer edil ya había adelantado algunas de las prioridades para los próximos meses. De este listado, Fernández Mouriño inició, en las últimas semanas, una ronda de contactos para avanzar en el proceso de ampliación del parque industrial y retomó las reuniones con la empresa redactora del PXOM de cara a una próxima aprobación provisional del documento.

Asimismo, el alcalde Fernández Mouriño alcanzó el compromiso de la Xunta de Galicia para colaborar en la construcción de las nuevas gradas del campo de fútbol Os Capelos. En cuanto a la depuradora de O Quenllo, en la reunión con el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, se acordó estudiar diferentes vías de cooperación para la ejecución de este proyecto.