A Coruña inaugura este miércoles la plataforma de baño de O Parrote

La recreación de la Xunta de la plataforma del Parrote. Autoridad Portuaria de A Coruña

La plataforma flotante de O Parrote en A Coruña ya es una realidad. Este miércoles, la estructura quedará oficialmente inaugurada y abierta al público, a tan solo dos días de que finalizase el plazo establecido por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, quien había señalado que los trabajos se darían por finalizados este mes de octubre.

Se trata de un proyecto que solo ha acumulado retrasos. Inicialmente, estaba previsto que se inaugurase en 2024, pero el retraso en su adjudicación y el aplazamiento del inicio de los trabajos, que comenzaron en marzo, movieron la fecha al mes de septiembre. Finalmente, problemas técnicos en las obras retrasaron su finalización hasta octubre.

Con todo, este miércoles, 29 de octubre, a las 12:00 horas de la mañana la plataforma quedará abierta a los coruñeses y coruñesas que deseen disfrutar de ella, según confirman desde la Autoridad Portuaria.

¿Cómo es su estructura?

Las plataformas llevan instaladas desde el verano en las aguas de O Parrote y fijadas en su posición definitiva. A comienzos de agosto llegaban los pantalanes que conforman la estructura, elaborados en hormigón armado y prefabricados por la empresa adjudicataria, López Cao, en Malpica.

La instalación cuenta con unas gradas de más de 150 metros desde las que presenciar diferentes actividades náuticas, así como con una rampa de bajada destinada a embarcaciones, una plataforma para un edificio de usos múltiples y un pantalán que será la base de unas zonas de baño.

También, se suman dos piscinas, una cerrada y otra abierta al mar, además de una rampa de acceso. Toda la construcción dispone de accesos para personas con problemas de movilidad. Además, ninguna de las instalaciones interferirá con la zona de marisqueo.

El entorno de la plataforma flotante contará con un edificio de usos múltiples cuya construcción ha sido licitada por la Autoridad Portuaria con un presupuesto de 457.000 euros. La estructura tendrá un pañol para la custodia de pequeñas embarcaciones, almacén, vestuarios, aseos y un ambigú con una terraza orientada al mar.