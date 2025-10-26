Las nuevas escaleras mecánicas de Monte Alto, en A Coruña, empiezan con mal pie

Un tramo de las escaleras mecánicas de Adelaida Muro en A Coruña se estropea en su primera semana de uso Quincemil

Muchas de las escaleras mecánicas de A Coruña funcionan con horario. Por las noches se apagan para ahorrar consumo y se vuelven a encender por las mañanas. Podría tratarse del caso de la nueva escalinata de Adelaida Muro, pero no lo es. Anoche el primero de los tres tramos estaba parado, mientras que los otros dos funcionaban correctamente.

Podría tratarse de un simple fallo mecánico que debería pasar por alto. Pero en A Coruña, este tipo de averías empieza a cabrear a los vecinos. No es raro que ascensores o escalinatas instalados en plena vía pública se estropeen al poco tiempo de ser instalados. "Son fallos de los primeros días", dicen fuentes municipales, pero a los vecinos de Monte Alto les preocupa que esto sea solo el principio de la perdición.

"Todo falla los primeros días: la tarjeta Millennium, las escaleras, el ascensor del Monte de San Pedro…", dice Enrique, un vecino que sospecha que estas escaleras sufran las mismas consecuencias que otros muchos. Ejemplo de ello es el ascensor de Cuatro Caminos, inaugurado hace unos meses, que ya lleva dos averías. Al igual que las escaleras de San Agustín, Maestro Mateo o la Falperra, que también se estropean a menudo.

Escaleras mecánicas de la Falperra estropeadas Quincemil

En el caso de las de Adelaida Muro, que conectan con Ángel Rebollo, fue una gran noticia para los vecinos, que llevaban tiempo demandando una solución a todos los sudores fríos que provocaba subir las escaleras a pie. Después de meses de obra, las escaleras se estrenaron a la ciudadanía el pasado lunes 20 de octubre, y esta madrugada del 26 uno de los tramos de subida ya estaba estropeado.

Fuentes municipales aseguran que se trata de "ajustes propios de los primeros días", elementos que afirman que ya están solucionando. El último tramo, además, también está siendo reparado, ya que le están instalando un sensor nuevo para que deje de funcionar de forma continua y pare cuando no haya nadie dándole uso.

¿Por qué fallan tanto?

Tal como informaba Quincemil hace unos meses, el Ayuntamiento atribuye las averías a que "les afecta la intemperie" y aclara que está reparando las dos escaleras mecánicas estropeadas. Otras explicaciones, procedentes del sector, son más extensas, y detallan por qué a veces se tarda tiempo en solucionar los problemas técnicos.

Ángeles Ríos, presidenta de la Asociación Gallega de Empresas de Ascensores, explicó a este medio que "el clima no es el mismo en Galicia que en Madrid o Málaga. Aquí hay más humedad y cuando abres y levantas una escalera averiada ves la cantidad de agua acumulada que provoca el deterioro y las averías". Considera que una solución arquitectónica para evitar problemas técnicos causados por las humedades es la instalación de cubiertas de metacrilato sobre los tramos, una medida que han tomado ciudades como Oviedo o Vigo para sus escaleras mecánicas exteriores.

Bien es cierto que estas últimas están protegidas por un techo para que no sufran las inclemencias meteorológicas. Por este motivo, por el momento se desconoce el fallo que habría llegado a provocar una nueva avería.