Oleiros (A Coruña) actualiza algunas tasas e impuestos municipales según el incremento del IPC

El Ayuntamiento de Oleiros anunció que actualizará algunas tasas e impuestos municipales en un 2,7%, en consonancia con el incremento interanual del IPC.

La medida busca mantener la calidad de los servicios públicos y evitar subidas bruscas en el futuro.

Según explicó el gobierno local, no se modificará el recibo del agua ni el de la basura, mientras que el IBI se incrementará un 2% y el IVTM (impuesto de circulación) lo hará en un 2,7%.

Además, las tasas administrativas subirán un 0,5%, el mismo porcentaje en que aumentaron los salarios del funcionariado.

El ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) se mantendrá en el 3,5%, aunque se actualizará su base imponible para ajustarla al aumento real de los precios del sector.

Desde el Ayuntamiento destacan que se mantendrán todas las bonificaciones fiscales vigentes y que se continuará apoyando a las familias con graves dificultades económicas.

"Defender lo público se demuestra con hechos", señalan desde el gobierno municipal, que insiste en que un modelo de bienestar como el de Oleiros solo es sostenible con una política fiscal seria y eficiente.