A Coruña muda de verano a invierno: empiezan a desplegarse las luces de navidad

Imagen de uno de los elementos decorativos del alumbrado de navidad. Quincemil.

Una vez guardado el bañador y los útiles de playa, A Coruña empieza la transformación desde el modo verano al modo invierno con la colocación, de forma escalonada, de los diferentes elementos de iluminación de navidad que, en el último mes del año, decorarán la ciudad.

A lo largo de los últimos días ya se han desplegado algunas de ellas, como por ejemplo en la rotonda que une el Paseo Marítimo y la calle Hospital, justo a la altura de Salesianos, una zona muy frecuentada por niños y niñas que acuden al centro educativo.

Del mismo modo, esta misma mañana los operarios han iniciado ya su instalación en la zona de Cuatro Caminos, otro de los puntos con una alta densidad de circulación.

#Coruña - Comienzan a colocar las luces de Navidad 🎄 por las calles de la ciudad. #LucesNavidad 🤶#LucesDeNavidad 🎅 pic.twitter.com/nrNDbHau1J — Eloy TP (@EloyTP) October 23, 2025

Otros puntos de la ciudad como Glorieta de América, en el entorno del Palacio de la Ópera, también empiezan a acoger estos útiles decorativos.