A Coruña

A Coruña muda de verano a invierno: empiezan a desplegarse las luces de navidad

Algunos lugares como Cuatro Caminos ya empiezan a recibir los tradicionales elementos de decoración navideña, que en las próximas semanas se desplegarán por toda la ciudad

Una vez guardado el bañador y los útiles de playa, A Coruña empieza la transformación desde el modo verano al modo invierno con la colocación, de forma escalonada, de los diferentes elementos de iluminación de navidad que, en el último mes del año, decorarán la ciudad.

A Coruña comienza los preparativos para las luces de Navidad.

A lo largo de los últimos días ya se han desplegado algunas de ellas, como por ejemplo en la rotonda que une el Paseo Marítimo y la calle Hospital, justo a la altura de Salesianos, una zona muy frecuentada por niños y niñas que acuden al centro educativo.

Del mismo modo, esta misma mañana los operarios han iniciado ya su instalación en la zona de Cuatro Caminos, otro de los puntos con una alta densidad de circulación.

Otros puntos de la ciudad como Glorieta de América, en el entorno del Palacio de la Ópera, también empiezan a acoger estos útiles decorativos.