Un incendio en un gimnasio de Os Rosales, en A Coruña, deja una persona herida leve

Una persona ha resultado herida leve tras producirse un indendio en un gimnasio de Os Rosales. El local ubicado en la calle Emilio González López estaba abierto cuando comenzó a arder a eso de las 16:30 horas de esta tarde.

Según informan fuentes del 112 que recibieron la llamada de aviso, fueron unos particulares los que dieron la voz de alarma afirmando que estaba ardiendo el local y que el cristal de la entrada se había roto a causa del fuego. Otros indicaron además que habían escuchado una "explosión" previa y que "habían visto a unha rapaza salir chorando".

Fuentes municipales han confirmado que la persona que ha resultado herida no presenta lesiones de gravedad, por lo que se encuentra fuera de peligro.

Hasta el lugar se trasladaron Urxencias Sanitarias del 061, así como los Bomberos, Policía Local y Nacional. El gran despliegue provocó la expectación de muchos de los viandantes que pasaban por allí esta tarde. La zona se encuentra precintada para mantener la seguridad de los ciudadanos.