A Coruña gana frecuencias de Vueling a costa de las obras del aeropuerto de Santiago de Compostela

La compañía Vueling ha programado varias conexiones desde A Coruña para los próximos meses, debido a las obras de remodelación de la pista que se llevarán a cabo en el aeropuerto de Santiago de Compostela.

En concreto, entre los días 23 de abril y 27 de mayo, no se podrán operar vuelos desde la terminal Rosalía de Castro, por lo que el aeropuerto de Alvedro será uno de los beneficiados.

Así, desde A Coruña se podrá conectar con ciudades como París, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Sevilla o Tenerife. Además de aumentar estos destinos, otras rutas como la de Barcelona ganará frecuencias para canalizar la demanda existente.

A pesar de que estos destinos llegan de forma provisional, producen alegría en los coruñeses, que recuerdan etapas anteriores donde Vueling operaba un número mayor de vuelos desde la terminal herculina.

La intervención en Santiago de Compostela

El objetivo de la actuación es regenerar el pavimento de la pista del Aeropuerto, que presentaba ya un estado de deterioro.

Se desarrollará en gran medida en horario nocturno, cuando no hay vuelos regulares de pasajeros programados, e implicará, del mismo modo, el cierre diurno de la infraestructura compostelana durante un total de 35 días, entre abril y mayo de 2026.

La obra tendrá un alcance de 1,28 metros de profundidad en cuatro zonas determinadas (unos 19.350 m2), mientras que será menos profunda en el resto del campo de vuelos.

Se usará, para ello, un total de 73.000 toneladas de nuevo pavimento producido en el interior de las instalaciones, en dos plantas provisionales, con el fin de garantizar el suministro y optimizar el transporte.