La Compañía Tranvías de A Coruña recurre en el juzgado las tarifas del 2023 y 2024 del bus urbano

La Compañía de Tranvías presentó dos recursos contra el Concello da Coruña en relación con las tarifas del autobús urbano durante los años 2023 y 2024. El procedimiento, que se tramita en el Juzgado Contencioso-Administrativo, se abre después de que el pasado 26 de septiembre se desestimase la reclamación patrimonial presentada por la Compañía de Tranvías de A Coruña, que solicitaba al Concello una indemnización de 15,3 millones de euros.

Según la Compañía de Tranvías, se han visto obligados a interponer los recursos porque el Concello no ha resuelto los expedientes de las tarifas correspondientes a 2023 y 2024. De esta manera, el emplazamiento a las personas interesadas se publica este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), permitiendo que quienes puedan verse afectados comparezcan ante el juzgado en un plazo de nueve días.

El recurso correspondiente al año 2023 se originó por la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la solicitud de revisión de tarifas del transporte colectivo urbano. Por su parte, el recurso de 2024 se tramita bajo el Procedimiento Común número 0000214/2025 en el Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 3. La concejala delegada de Infraestructuras y Movilidad, por delegación de la Xunta de Gobierno Local, dictó el 10 de octubre de 2025 la resolución de emplazamiento a las personas interesadas, garantizando que todos los eventuales afectados puedan intervenir antes de que se dicte la resolución final del recurso.

El lugar de comparecencia para el recurso de 2023 será el Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 2 de A Coruña, situado en la Rúa Capitán Juan Varela s/n, 3º piso (antigua sede de la Audiencia Provincial), mientras que el recurso de 2024 se tramitará en el Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 3, en el mismo domicilio.

Tranvías reclamaba al Concello 15,3 millones

Este recurso judicial se produce semanas después de que se desestimase la reclamación inicial de la compañía. Tranvías alegaba haber sufrido perjuicios económicos derivados de la reducción unilateral de las tarifas del transporte urbano, que ejecutó el gobierno de la Marea, así como de la no actualización de los precios correspondientes a los años 2019 y 2022.

Más en concreto, Tranvías reclamaba 6,28 millones de euros por la supuesta falta de revisión al alza de la tarifa, que habría debido situarse en 1,39 euros en 2019 y 1,42 euros en 2022. El resto de la cuantía reclamada se derivaba de la incidencia del acuerdo municipal adoptado en septiembre de 2018, anulado posteriormente por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en octubre de 2021.