Estas son las demandas del ocio nocturno de A Coruña al Concello para la nueva ordenanza del sector

A Coruña sigue caminando hacia una nueva normativa para regular el ocio nocturno, con el objetivo de que el Concello, las asociaciones de hosteleros y las entidades vecinales alcancen una posición común que mejore la convivencia en las zonas de mayor actividad hostelera.

Tras varias reuniones mantenidas en los últimos meses entre representantes del sector, vecinos y gobierno local para la redacción de la ordenanza, la Asociación para la Defensa del Ocio Nocturno de A Coruña ha presentado una serie de medidas que hará llegar a la Concejalía de Urbanismo en una carta formal. En el documento se recoge una batería de propuestas que buscan modernizar la normativa municipal, simplificar los trámites y promover una relación equilibrada entre actividad económica y descanso vecinal.

Entre las principales demandas, la asociación reclama la simplificación de licencias y trámites de apertura, reduciendo la burocracia y agilizando las autorizaciones para nuevas actividades. En el caso de los cambios de titularidad, plantean que baste con una declaración responsable cuando la licencia no haya sido modificada, sin exigir documentación adicional, al considerar que los requerimientos actuales son incongruentes y equiparables a una nueva solicitud de licencia.

También se solicita la reducción de plazos administrativos para autorizaciones y cambios de actividad, con el fin de fomentar la inversión y la innovación dentro del sector. En materia de horarios, piden una mayor flexibilidad en las aperturas y la posibilidad de permitir, dentro de límites razonables, música y actuaciones en directo, siempre que se cumpla con las ordenanzas específicas.

Con todo, se centran en la facilitación para la instalación y ampliación de terrazas, con procedimientos más claros y ágiles, garantizando la convivencia con el espacio público y la movilidad urbana.

La entidad propone además una revisión de las ordenanzas de ruido y los criterios de insonorización, promoviendo soluciones que compatibilicen la actividad económica con la calidad de vida vecinal. En este sentido, subrayan la necesidad de adaptar la normativa municipal al Decreto 75/2021, de la Xunta de Galicia, que simplifica los procedimientos administrativos para el desarrollo del sector hostelero. Recuerdan que los concellos tenían de plazo hasta el 3 de junio de 2023 para adaptar sus ordenanzas, por lo que consideran “perentorio” que el Concello de A Coruña lo haga cuanto antes.

La asociación reclama igualmente una revisión de las zonas ZAS para introducir mayor flexibilidad, defendiendo que el control del ruido no debe implicar la desaparición de locales, sino garantizar que estos realicen las obras necesarias para cumplir la normativa acústica. En este punto, también solicitan eliminar la prohibición de implantar locales de ocio nocturno a menos de 25 metros entre sí, ya que consideran que "impide la correcta implantación de nuevos locales y desincentiva la inversión en insonorización".

Otras propuestas incluidas en el documento son la aplicación de un régimen sancionador más proporcional, con audiencia previa a los administrados antes de la imposición de sanciones o clausuras, y la agrupación de expedientes en un único organismo municipal que gestione toda la disciplina, evitando duplicidades y reduciendo los costes tanto para la administración como para los empresarios.

Por último, la Asociación para la Defensa del Ocio Nocturno plantea la creación de mesas técnicas de diálogo permanentes entre el sector y el Concello, así como moratorias urbanísticas y flexibilización de usos para locales ya implantados o en tramitación, con el objetivo de garantizar la continuidad de los negocios y favorecer la regeneración del tejido comercial.