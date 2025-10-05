Un coche se empotra en A Coruña contra una zona peatonal en la calle José Cornide

Un Peugeot rojo se ha salido de la carretera, quedando en una zona peatonal en la calle José Cornide, en A Coruña, hace escasas horas.

El accidente, que no ha ocasionado nada más que daños materiales, ha obligado a intervenir al equipo del 092, para corroborar la situación y asegurar la zona, además de los servicios de emergencia.

La calle José Cornide, muy cercana a Linares Rivas y a Alfonso Molina, presenta un problema de velocidad, al no adaptarse en muchos casos la de Linares Rivas a la de esta vía.

El vehículo ha quedado cerca de uno de los árboles, y sobre material de obra depositado en la acera.