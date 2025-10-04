A Coruña abre el primer sábado de octubre con lluvias y sacando de paseo los paraguas

Tras varios días sin que hicieran acto de presencia, las precipitaciones han regresado a A Coruña este sábado, cumpliendo el pronóstico de Meteogalicia.

De esta forma, los paraguas han vuelto a salir a la calle para proteger a los herculinos, sobre todo en el primer tramo del día donde se espera un 95% de probabilidad. Esta se reduce por la tarde hasta el 45% y por la noche hasta el 5%.

Con respecto al cielo, se esperan poco nublados o despejados, con momentos muy nublados o nubes y claros.

Las temperaturas serán las normales, con mínimas que descenderán notablemente a los 18 grados y máximas que ascenderán moderadamente.

En lo referido a la calidad del aire, se mantiene en un nivel general favorable.