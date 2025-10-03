A Coruña disfruta de un viernes con escasa probabilidad de lluvia

A Coruña sigue avanzando días en el mes de octubre con un tiempo agradable para hacer planes al aire libre.

Así, las previsiones de Meteogalicia son de unos cielos con alternancia de nubes y claros y momentos poco nublados o despejados, pero con tendencia ocasional muy nublada.

En cuanto a las temperaturas, el mercurio marcará mínimas que descenderán moderadamente hasta los 14 grados y máximas que oscilarán hasta los 22 grados.

El parámetro de precipitaciones, aunque se espera que lleguen a partir del sábado por la tarde, permanece con un escaso porcentaje, en un 5%.

La calidad del aire presenta un nivel favorable en general.