Estudiantes de A Coruña alzan la voz por Palestina: "Si tocan a la flotilla nos tocan a todas" Miriam García

"Non é unha guerra, é un xenocidio". Cientos de personas marcharon este jueves por las calles del centro de A Coruña hasta la plaza de María Pita en apoyo a Palestina. La manifestación, convocada por el Sindicato de Estudiantes para las 12:00 horas en el Obelisco, reunió a personas de todas las edades que alzaron la voz contra Israel.

Lo hacen, según explica uno de sus portavoces, Sergio Freire, en solidaridad con el pueblo palestino, pero no quieren únicamente quedarse en eso: "Pedimos que se corten relacións de todo tipo con Israel para poñer fin ao xenocidio".

El portavoz señala que saben que con la fuerza de los estudiantes no basta; por ello quieren convocar unha huelga general el próximo miércoles 15 de octubre. "Chamamos a todos os sindicatos a que se sumen. Necesitamos escalar máis a mobilización porque a situación o require".

Además, Sergio trasladó el total apoyo del Sindicato a la Samud Flotilla, que se encuentra interceptada por Israel. "Que os devolvan sanos e salvos, non pode ser que secuestren á xente en augas internacionais sen que teña ningunha consecuencia".

Durante la marcha se escucharon gritos como "Se tocan a flotilla, tocamnós a todas" y "Gaza aguanta, el mundo se levanta". También se oyeron frases críticas dirigidas a los dirigentes políticos, como "Israel asesina, Europa patrocina" y "Estados Unidos, estados asesinos".