A Coruña licita el nuevo Plan de Emergencia Municipal, que se adaptará a las nuevas tecnologías

El Concello da Coruña licita la elaboración del nuevo Plan de Emergencia Municipal (PEMU) con el objetivo de actualizar los protocolos de emergencias establecidos y adaptarlos a las nuevas tecnologías para lograr una mayor eficacia en su implementación.

"De esta manera cumplimos con el compromiso de nuestra alcaldesa, Inés Rey, y actualizamos el PEMU para poder ofrecer una atención directa, eficaz y ágil a la ciudadanía en distintas situaciones", indicó la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz. La elaboración de este plan por parte de una asesoría especializada tendrá un presupuesto de 60.000 euros.

El nuevo Plan de Emergencia Municipal contará con un sistema común de última generación que permitirá la interconexión de los distintos equipos de emergencias y seguridad de la ciudad, así como otros servicios municipales, con el objetivo de ofrecer una respuesta más rápida y precisa ante cualquier situación.

También se actualizarán los protocolos actuales para adaptarlos a cualquier tipo de circunstancia y a los distintos niveles de emergencias que puedan establecerse en la ciudad. Por otra parte, el PEMU buscará mejorar la coordinación entre administraciones.

El PEMU es un documento de carácter técnico que recoge un conjunto de normas, recursos disponibles, personas y procedimientos de actuación que deben servir como guía de respuesta del Concello frente a situaciones de emergencia que puedan producirse en la ciudad. En este sentido, los objetivos esenciales del Plan de Emergencia Municipal son los siguientes:

El nuevo PEMU tendrá dos vertientes, una preventiva y de autoprotección, y otra claramente operativa, con las que se persiguen los siguientes objetivos: