A Coruña enfila la última semana de septiembre sin lluvias
Las temperaturas serán las normales para este período del año. El pronóstico es similar para los próximos días
A Coruña apura las últimas horas del mes de septiembre con una alternancia de cielos con nubes y claros y poco nublados o despejados en general, según la predicción hecha pública por Meteogalicia.
Las probabilidades de precipitación son bajas, no superando el 5% para ninguno de los períodos del día.
Con respecto a las temperaturas, son bajas para las mínimas, que quedan en unos valores cercanos a los 15º, y normales para las máximas, situadas en 20º.
En cuanto a la calidad del aire, los niveles se mantienen en un nivel favorable en general.
De cara a los siguientes días, se repiten los parámetros con excepción de las temperaturas, que experimentarán una leve caída en las mínimas y un mínimo ascenso en las máximas.