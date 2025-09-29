A Coruña amaneciendo.

A Coruña amaneciendo. Quincemil.

Ofrecido por:

A Coruña

A Coruña enfila la última semana de septiembre sin lluvias

Las temperaturas serán las normales para este período del año. El pronóstico es similar para los próximos días

Te puede interesar: Una marea rosa inundó A Coruña este domingo: más de 8.000 mujeres corrieron contra el cáncer

Publicada

A Coruña apura las últimas horas del mes de septiembre con una alternancia de cielos con nubes y claros y poco nublados o despejados en general, según la predicción hecha pública por Meteogalicia.

Varias castañas y sus erizos.

Las probabilidades de precipitación son bajas, no superando el 5% para ninguno de los períodos del día.

Con respecto a las temperaturas, son bajas para las mínimas, que quedan en unos valores cercanos a los 15º, y normales para las máximas, situadas en 20º.

En cuanto a la calidad del aire, los niveles se mantienen en un nivel favorable en general.

De cara a los siguientes días, se repiten los parámetros con excepción de las temperaturas, que experimentarán una leve caída en las mínimas y un mínimo ascenso en las máximas.