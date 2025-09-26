Reciben el alta en el CHUAC dos de los brigadistas heridos en el incendio de Burela (Lugo)

Dos de los cinco brigadistas heridos en el incendio registrado el 14 de septiembre en el municipio lucense de Barreiros han recibido el alta, mientras que permanecen ingresados con pronóstico grave en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) los otros tres.

Así lo refleja el parte médico de este viernes, donde han informado fuentes sanitarias, han recibido el alta el brigadista de 29 años que sufrió quemaduras de 2º grado con una afectación del 8% de su cuerpo y el de 27 años, con quemaduras de 2º grado en el 5% de su cuerpo.

El joven de 24 años que sufrió quemaduras en el 25% de su cuerpo sigue ingresado y presenta intoxicación por inhalación de humo. El otro brigadista de 24 años tiene quemaduras de segundo grado en el 10% de su cuerpo.

El brigadista de 25 años presenta quemaduras de segundo grado que afectan al 15% de su cuerpo, mientras que el de 27 años, con afectación del 5%, también ha recibido el alta.

Por su parte, el brigadista de 18 años, herido durante las labores de extinción de los incendios de agosto en Ourense, en Oímbra, continúa ingresado con quemaduras de tercer grado que afectan al 40% de su cuerpo y presenta intoxicación por inhalación de humo. Su evolución es favorable, aunque mantiene un pronóstico grave.