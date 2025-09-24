DIGI acusa a sus trabajadores de "sabotaje" tras crecer los cortes de internet en A Coruña y su área

Segunda jornada de protestas para los trabajadores de DIGI y el número de incidencias en la conexión de internet en A Coruña crece al área metropolitana e incluso a Santiago y Vigo. Mientras que algunos barrios como Novo Mesoiro, Palavea, Labañou o Riazor continúan sin fibra en sus casas, algunos clientes de las zonas de Culleredo o Arteixo también se han quedado sin suministro en las últimas horas.

Las incidencias coinciden con el inicio de las protestas de los trabajadores de DIGI este martes como rechazo al nuevo convenio colectivo que quiere implantar la empresa. Y, mientras que los empleados muestran su rechazo a cualquier tipo de acto violento, la propia compañía los acusa de "sabotajes" y de realizar cortes de cableado en diferentes zonas de A Coruña.

Según DIGI, las incidencias en A Coruña, Culleredo, Santiago de Compostela y Arteixo son "consecuencia de los sabotajes realizados por personas que están llevando a cabo actos violentos con motivo de la movilización, tanto ayer como hoy".

Cabe recordar que este martes los trabajadores secundaron una huelga con protestas en la tienda de Juan Flórez, a la que siguió otra concentración este miércoles en otra sucursal de la compañía en la calle Barcelona. Actos que los trabajadores describen como"pacíficos", exceptuando el momento en el que uno de los presentes lanzó huevos contra uno de los comercios.

Según José Luis Álvarez, representante sindical de DIGI en A Coruña, lo de los cortes de suministro los atribuyen a otras personas ajenas a la empresa. "Puede que sean otras compañías que estén aprovechando este momento para posicionarse". De hecho, afirma que desaprueban cualquier tipo de acto violento.

Tanto en la jornada de hoy como en la de ayer, buscan que se negocie un nuevo convenio, al considerar que el que se pretende implantar supondrá un "severo recorte de los derechos salariales y laborales de los trabajadores".

Muchas casas continúan sin internet

Respecto al corte de suministro, que es lo que más preocupa a la empresa en estos momentos, DIGI afirma que los trabajadores "han saboteado los cables de fibra en varios puntos, con lo que, aunque nuestros equipos de mantenimiento acudan a reparar el daño, después tienen que desplazarse a otros puntos del recorrido de la fibra que han sido dañados y realizar la misma operación".

De hecho, afirman que en A Coruña han vuelto a sabotear los mismos cables que repararon ayer y, además, añaden que "se están produciendo sabotajes directos y amenazas a nuestros equipos de mantenimiento que se encargan de estas reparaciones, lo cual retrasa la resolución".

En este sentido, recalcan que se está "trabajando sin descanso para solucionar estas incidencias y que la afectación sea la mínima para nuestros clientes".