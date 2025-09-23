Tres bomberos de A Coruña sofocan un incendio en Nápoles mientras estaban de vacaciones @bombeiroscoruna

Tres bomberos de A Coruña protagonizaron esta semana una intervención inesperada en la ciudad italiana de Nápoles. Mientras disfrutaban de unas merecidas vacaciones en el sur de Italia, se encontraban tomando un café en una terraza cuando unos gritos en la calle los alertaron de un incendio en una vivienda próxima.

Así lo cuentan sus compañeros, orgullosos, a través de la cuenta oficial de @bombeiroscoruna. Sin dudarlo, los tres profesionales acudieron al lugar y consiguieron evacuar a las personas que se encontraban en el interior del inmueble.

Ellos solos lograron hacerse con el fuego antes de que llegasen los equipos de emergencia locales, conocidos como la 'Vigili del Fuoco'. Los tres sofocaron las llamas que se habían originado en la cocina de una vivienda.

💥 Tres compañeiros, estando de días libres en #Nápoles, interviñeron nun incendio.

Uns berros na rúa alertáronos mentres tomaban un café nunha terraza.

🚒 Conseguiron evacuar ás persoas da vivenda e sufocar o lume antes da chegada dos #VigiliDelFuoco. pic.twitter.com/Do0RTFiaTn — BombeirosCoruña (@bombeiroscoruna) September 23, 2025

El suceso se suma a la larga lista de actuaciones destacadas de los bomberos coruñeses, que no dudan en acudir a la ayuda de aquellos que precisan sus servicios. Lo hicieron como voluntarios a Valencia por la DANA, o en Ourense este mismo verano por los incendios.

Hace apenas dos semanas, varios integrantes del cuerpo fueron recibidos en el Ayuntamiento de A Coruña para agradecerles su colaboración en los graves incendios forestales que afectaron a Galicia este verano.