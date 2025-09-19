Detención en la zona del Orzán este viernes en A Coruña.

Detienen en la zona del Orzán de A Coruña a una persona buscada por el juzgado

El suceso se produjo en la mañana del viernes cerca de un after

Una persona ha sido detenida este viernes en el centro de A Coruña. El suceso se produjo en la calle del Orzán, cerca de la calle Panaderas, a la altura del after La Tata ante un despliegue policial con cinco coches patrulla.

Fuentes policiales explican que se trataba de una persona buscada por el juzgado. La detención se produjo con incidentes debido a la resistencia a la autoridad que presentó la persona detenida.