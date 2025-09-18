Estas son las actuaciones para el Aeropuerto de A Coruña con el plan inversor de Aena 2027-2031

El Aeropuerto de A Coruña será uno de los beneficiados del plan de inversiones que Aena ha incluido en su propuesta para el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031.

La compañía contempla una inversión total de 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas (asociadas a la actividad comercial).

Tras el exhaustivo análisis de los técnicos de Aena, que es la empresa aeroportuaria más grande del mundo por número de pasajeros y por capitalización bursátil, los 46 aeropuertos y 2 helipuertos de Aena en España recibirán las inversiones que precisen para, como hasta ahora, cumplir todos los requisitos de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental.

Todo ello basado en una estrategia transversal de sostenibilidad en la que los aeropuertos de Aena serán Net Zero en 2030, dentro del DORA que ahora se propone.

En el quinquenio 2027-2031, en el Aeropuerto de A Coruña se prevén actuaciones en terminal para mejorar la operativa de los vuelos No Schengen. Así como un nuevo edificio SEI y cocheras; trabajos en campo de vuelo y plataforma; urbanización zona aviación general; aumento del ancho de la franja; y mejora en ayudas visuales.

Tal y como informa la compañía, en los últimos años, el Aeropuerto de A Coruña realizó la adecuación completa del campo de vuelo, junto a otros trabajos como la nivelación de las franjas de seguridad a ambos lados de la pista, la realización de una plataforma intermedia de giro de aeronaves y la renovación del sistema de balizamiento del campo de vuelos. La inversión fue de 10,99 millones de euros.

Las inversiones reguladas se debatirán a propuesta de Aena en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas, un procedimiento reglado por la Ley 18/2014.

También se presentará en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de cada región, integrado por representantes de administraciones de ámbito nacional y local y de los sectores económico y social.

Finalizado el proceso de consultas, la propuesta de inversiones se integrará en la propuesta de Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria 2027-2031 (DORA) para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva del Consejo de Ministros.