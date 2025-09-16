El colectivo de skate de Betanzos (A Coruña) exige la paralización de las pistas de pádel

El colectivo Skate de Betanzos ha emitido un comunicado para responder al ayuntamiento de Betanzos tras el anuncio de que se levantarán unas pistas de pádel al lado de la actual ubicación del parque para esta actividad donde solicitan la paralización del proyecto.

"El gobierno de Betanzos, tras leer su respuesta en prensa, demuestra una vez más, que vive de la improvisación y la mentira en su relación con nuestro colectivo", inician el texto.

"Después de habernos engañado con respecto al espacio que supuestamente estaba reservado para nosotros, y de haber hecho incurrir a Betanzos en elevados gastos contratando un proyecto de ejecución, de repente se propone un nuevo proyecto de pistas de pádel en el mismo emplazamiento. Y todo esto tras afirmar numerosas veces que no hay dinero ni fondos", amplían.

El comunicado continúa reflexionando sobre que "afirman que "caben los dos proyectos cuando el skatepark es ya pequeño y ocupa la totalidad de la parcela. ¿Qué clase de improvisación es esta? Ellos son plenamente conscientes de que la ubicación actual apenas da para la skateplaza. Pretender además meter a mayores unas pistas de pádel es absurdo. El parque ya es limitado de por sí, y tratar de convencernos de lo contrario es una falta de respeto al colectivo y a la ciudadanía. En su día se habían comprometido fondos de la Diputación para la ejecución del Skatepark pero siempre se ha afirmado que no había dinero".

Nada en contra de otros deportes

El colectivo aclara que "no tenemos nada en contra de otros deportes, pero no aceptamos que tiren abajo un proyecto que se lleva demandando desde hace más de 10 años por otro nuevo. Este tema ha sido llevado en numerosas ocasiones a pleno, y ha sido defendido y nuestro derecho a unas instalaciones dignas y en todo momento se ha puesto en la mesa problemas de dinero para llevarlo a cabo. Aunque nos consta que tampoco se ha recurrido explícitamente a otras instituciones como la Xunta de Galicia para buscar cofinanciar el proyecto".

"Exigimos al gobierno local, Maria Barral y Ricardo Cheda, que descarten seguir adelante con el proyecto de las pistas de padel en esa parcela y que ejecute el proyecto de ejecución encargado y pagado previamente tal y como vino prometiendo al colectivo a lo largo de los años", sentencian.

El ayuntamiento defiende que ambos proyectos son compatibles

El ayuntamiento de Betanzos emitió hace unos días un comunicado explicando su nuevo proyecto para unas pistas de pádel, un deporte en auge desde hace años en todo el territorio nacional, en este emplazamiento en la zona de O Carregal, defendiendo además que era compatible con los usos del parque de skate.