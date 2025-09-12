La Xunta trasladará el Punto de Encuentro Familiar de A Coruña a unas nuevas instalaciones más amplias

La Xunta de Galicia ha situado en la fase final los preparativos para trasladar el Punto de Encuentro Familiar (PEF) de A Coruña a su nueva ubicación en la planta baja del edificio F del complejo das Xubias.

Este cambio busca ofrecer unas condiciones más adecuadas para las familias que utilizan este servicio y mejorar la atención en situaciones de especial sensibilidad.

El proyecto ha supuesto una inversión de más de medio millón de euros por parte del Gobierno gallego. Las nuevas instalaciones contarán con cinco salas diferentes y espacios más amplios, lo que permitirá atender a un mayor número de usuarios en un entorno adaptado a sus necesidades.

Las obras de adecuación han incluido mejoras para optimizar la eficiencia energética y garantizar una mayor confortabilidad térmica en el interior.

Con estos cambios, el nuevo punto ofrecerá un ambiente más cómodo y moderno para las familias que acuden a él en procesos de mediación o visitas supervisadas.

La consellería de Política Social e Igualdad destaca que el traslado permitirá reforzar este recurso esencial para la protección y el bienestar de los menores implicados en procesos familiares complejos. Está previsto que el nuevo centro pueda comenzar su actividad en breve, consolidando el compromiso de la Xunta con el apoyo a las familias en situaciones de especial vulnerabilidad.