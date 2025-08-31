A Coruña oferta más de 5.000 plazas en las actividades socioculturales de los centros cívicos

A Coruña pondrá en marcha el próximo 1 de octubre la programación de actividades socioculturales en los centros cívicos municipales, que ofrecerán más de 5.150 plazas y más de 6.000 horas de propuestas hasta finales de 2025.

La oferta abarca disciplinas de bienestar como pilates, yoga o danza, actividades artísticas como pintura, cerámica y fotografía, además de opciones tecnológicas, gastronómicas, culturales e intergeneracionales. También se incluyen clubes de lectura, memoria e iniciación digital.

Los programas específicos para menores de 12 años contemplan ludoteca, apoyo escolar e inglés, mientras que las personas mayores de 60 podrán acceder a actividades de estimulación cognitiva, formación en el uso del teléfono móvil y ejercicio físico adaptado.

Cada persona podrá solicitar hasta tres actividades por orden de preferencia, con prioridad para las personas empadronadas en A Coruña. La preinscripción se abrirá mañana, lunes 1 de septiembre, a través de la web municipal, con asistencia telefónica disponible para quienes no dispongan de medios digitales.